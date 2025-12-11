Ministro Juan Carlos Orillac inspecciona avances de los estadios Mariano Bula y Armando Dely Valdés en Colón

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac , inspeccionó los avances de las obras de remodelación en los estadios Roberto Mariano Bula (béisbol) y Armando Dely Valdés (fútbol), cuya entrega está prevista para inicios del año 2026 en la provincia de Colón.

En el estadio Mariano Bula, los trabajos ejecutados por la empresa Administración de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA) registran un 85% de avance. Actualmente, el proyecto genera empleo para 215 personas, de las cuales el 98% son colonenses.

La obra contará con capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos. También incluirá locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palcos, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con espacio para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería. Todas las facilidades cumplen con las especificaciones de la Major League Baseball.

Tras la liquidación por mutuo acuerdo con la empresa ASINCRO, se contrató a APROCOSA para completar el proyecto. El monto final del contrato asciende a B/. 33.7 millones, con fecha de entrega programada para marzo de 2026.

Posteriormente, el ministro recorrió las obras del estadio Armando Dely Valdés, a cargo de la empresa PROLOSA, adjudicataria del contrato por B/. 5.2 millones.

El proyecto contempla un nuevo terreno de juego con césped sintético bajo especificaciones FIFA, un moderno sistema de riego, renovación estructural del techo y cubierta, así como graderías impermeabilizadas para 1,700 aficionados. En la obra trabajan 40 personas, con el objetivo de entregarla durante la primera mitad de 2026.