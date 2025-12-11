Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  11 de diciembre de 2025 - 12:03

Béisbol Juvenil 2026: partido inaugural será el 3 de enero en el Estadio Remón Cantera

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) invitó al público a asistir y apoyar a los atletas en el Béisbol Juvenil 2026.

Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026. 

Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026. 

FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

Gran inauguración del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, que se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, a partir de las 5:00 p.m.

El acto contará con la presencia de autoridades deportivas, patrocinadores y delegaciones provinciales, dando inicio oficialmente a la temporada juvenil 2026. El partido inaugural tendrá como protagonistas a las novenas de Colón y Coclé, abriendo una competencia que cada año destaca el talento y la proyección de los jóvenes peloteros del país.

Le podría interesar: Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS publica precios oficiales de las entradas para el campeonato

Como parte del programa, el artista nacional Darío Pitty será el invitado especial, aportando un ambiente festivo a la jornada.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) invitó al público a asistir y apoyar a los atletas juveniles, quienes representan el futuro del béisbol panameño.

Calendario del Béisbol Juvenil 2026

Sábado 3 de enero

  • Colón vs. Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.
  • Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
  • Darién vs. Panamá Este, Estadio José Thompson
  • Chiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Panamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
  • Herrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cecilio Waterman: "Hoy me despido de este hermoso club", tras anunciar su salida de Coquimbo Unido

Panamá enfrentará a Bolivia en amistoso internacional en enero

Mundial 2026, partidos de Panamá en Canadá: Cancillería publica guía para viajar a Toronto

Recomendadas

Más Noticias