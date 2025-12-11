Béisbol Juvenil 2026: partido inaugural será el 3 de enero en el Estadio Remón Cantera

Gran inauguración del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, que se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, a partir de las 5:00 p.m.
Como parte del programa, el artista nacional Darío Pitty será el invitado especial, aportando un ambiente festivo a la jornada.
La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) invitó al público a asistir y apoyar a los atletas juveniles, quienes representan el futuro del béisbol panameño.
Calendario del Béisbol Juvenil 2026
Sábado 3 de enero
- Colón vs. Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.
- Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
- Darién vs. Panamá Este, Estadio José Thompson
- Chiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera
- Panamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
- Herrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández.