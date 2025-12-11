Béisbol Juvenil 2026: partido inaugural será el 3 de enero en el Estadio Remón Cantera

Gran inauguración del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil , Copa Caja de Ahorros 2026, que se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, a partir de las 5:00 p.m.

El acto contará con la presencia de autoridades deportivas, patrocinadores y delegaciones provinciales, dando inicio oficialmente a la temporada juvenil 2026. El partido inaugural tendrá como protagonistas a las novenas de Colón y Coclé, abriendo una competencia que cada año destaca el talento y la proyección de los jóvenes peloteros del país.

Como parte del programa, el artista nacional Darío Pitty será el invitado especial, aportando un ambiente festivo a la jornada.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) invitó al público a asistir y apoyar a los atletas juveniles, quienes representan el futuro del béisbol panameño.

Calendario del Béisbol Juvenil 2026

Sábado 3 de enero