Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS publica precios oficiales de las entradas para el campeonato

La Federación Nacional de Béisbol ( FEDEBEIS ) dio a conocer los precios oficiales de las entradas para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil N°57, uno de los torneos deportivos más esperados del año en Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

FEDEBEIS anuncia los precios oficiales para el Campeonato Nacional 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998823180056899973?s=20&partner=&hide_thread=false La @FedebeisOficial compartió los precios oficiales de taquilla para el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

General: $4.00

Jubilados y niños (6 a 11 años): $2.00

Niños hasta 5 años: Gratis

Las entradas se pueden adquirir en los estadios y por https://t.co/ObxBijzFJz pic.twitter.com/ffbMESK8SW — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

Los boletos estarán disponibles tanto en las taquillas de los estadios como en la plataforma digital Passline.

Precios de entrada

General: B/. 4.00

B/. 4.00 Jubilados y niños de 6 a 11 años: B/. 2.00

B/. 2.00 Niños hasta 5 años: Gratis

FEDEBEIS reiteró que estos precios buscan facilitar el acceso a las familias y promover la asistencia al estadio, especialmente entre los jóvenes aficionados al béisbol.

Los fanáticos podrán adquirir sus boletos directamente en los estadios sede o a través de la página oficial de venta electrónica: home.passline.com.