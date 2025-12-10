Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS publica precios oficiales de las entradas para el campeonato

La Federación Nacional de Béisbol (FEDEBEIS) dio a conocer los precios oficiales de las entradas para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil N°57, uno de los torneos deportivos más esperados del año en Panamá.
FEDEBEIS anuncia los precios oficiales para el Campeonato Nacional 2026
Los boletos estarán disponibles tanto en las taquillas de los estadios como en la plataforma digital Passline.
Precios de entrada
- General: B/. 4.00
- Jubilados y niños de 6 a 11 años: B/. 2.00
- Niños hasta 5 años: Gratis
FEDEBEIS reiteró que estos precios buscan facilitar el acceso a las familias y promover la asistencia al estadio, especialmente entre los jóvenes aficionados al béisbol.
Los fanáticos podrán adquirir sus boletos directamente en los estadios sede o a través de la página oficial de venta electrónica: home.passline.com.