Amir Murillo titular con el Olympique de Marseille en la Champions League

El lateral panameño Amir Murillo saltará esta tarde como titular en Bruselas para defender los colores del Olympique de Marseille en una nueva jornada de la UEFA Champions League.

Amir Murillo inicia como titular con el Olympique de Marseille

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998471008353669543?s=20&partner=&hide_thread=false El lateral panameño @Amir_Murillo62 sale como titular esta tarde Bruselas, en el partido entre el @OM_Officiel y @UnionStGilloise, por la @ChampionsLeague. pic.twitter.com/EBgHf1mZzA — Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025

Murillo, uno de los jugadores más constantes del club francés esta temporada, vuelve a aparecer desde el arranque en un compromiso clave para las aspiraciones del Marsella en la fase de grupos. Su presencia aporta velocidad, marca y proyección por la banda derecha, cualidades que lo han consolidado como uno de los futbolistas panameños con mayor regularidad en el fútbol europeo.

El encuentro representa otra vitrina importante para el defensor canalero, quien continúa fortaleciendo su carrera en competiciones de alto nivel y aumentando su presencia internacional.