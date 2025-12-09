Fútbol Deportes -  9 de diciembre de 2025 - 14:31

Amir Murillo titular con el Olympique de Marseille en la Champions League

El panameño Amir Murillo inicia como titular con el Olympique de Marseille en su partido de Champions League en Bruselas. Conoce los detalles.

Amir Murillo titular con el Olympique de Marseille 

Amir Murillo titular con el Olympique de Marseille 

@Amir_Murillo62
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El lateral panameño Amir Murillo saltará esta tarde como titular en Bruselas para defender los colores del Olympique de Marseille en una nueva jornada de la UEFA Champions League.

Amir Murillo inicia como titular con el Olympique de Marseille

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998471008353669543?s=20&partner=&hide_thread=false

Murillo, uno de los jugadores más constantes del club francés esta temporada, vuelve a aparecer desde el arranque en un compromiso clave para las aspiraciones del Marsella en la fase de grupos. Su presencia aporta velocidad, marca y proyección por la banda derecha, cualidades que lo han consolidado como uno de los futbolistas panameños con mayor regularidad en el fútbol europeo.

El encuentro representa otra vitrina importante para el defensor canalero, quien continúa fortaleciendo su carrera en competiciones de alto nivel y aumentando su presencia internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: FIFA anuncia pausas de hidratación y tres ceremonias inaugurales

Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Croacia?

Recomendadas

Más Noticias