9 de diciembre de 2025

Mundial 2026: FIFA anuncia pausas de hidratación y tres ceremonias inaugurales

La FIFA confirmó pausas de hidratación de tres minutos en todos los partidos del Mundial 2026 y anunció tres ceremonias inaugurales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La FIFA anunció que todos los partidos del Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, contarán con pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo. La medida se aplicará sin excepción y busca proteger a los jugadores ante las altas exigencias físicas y las condiciones climáticas que podrían presentarse durante el torneo.

Estas pausas serán obligatorias y supervisadas por el cuerpo arbitral, permitiendo a los futbolistas recuperarse y reducir el riesgo de deshidratación, agotamiento o calambres.

Además, la FIFA confirmó que el torneo contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede. Esta será la primera vez que una Copa del Mundo tendrá múltiples actos de apertura, un formato que busca resaltar la identidad cultural de cada nación anfitriona y dar mayor proyección mediática al evento futbolístico más seguido del planeta.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que ampliará la cantidad de partidos y la participación de diversas regiones, incluyendo la Concacaf, donde Panamá aspira a asegurar su clasificación.

