Cecilio Waterman: "Hoy me despido de este hermoso club", tras anunciar su salida de Coquimbo Unido

El delantero panameño Cecilio Waterman se despidió del Club Coquimbo Unido, de la primera división de Chile, equipo con el que se coronó campeón en 2025. “Hoy me despido de este hermoso club”, publicó el jugador en su cuenta de Instagram este miércoles.

Waterman, de 34 años, se unió al equipo chileno este año, luego de haber jugado en otros clubes de Sudamérica, como Cobresal y Alianza Lima.

"Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores", resalta una publicación en la red social.

Cecilio agradeció a la afición y a todos sus amigos por el cariño y el apoyo brindado durante la temporada, y dejó claro que “una vez PIRATA, siempre PIRATA”.

"Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido", dijo Waterman, al finalizar su mensaje en Instagram.