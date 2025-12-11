Fútbol Deportes -  11 de diciembre de 2025 - 10:45

Cecilio Waterman: "Hoy me despido de este hermoso club", tras anunciar su salida de Coquimbo Unido

El delantero panameño Cecilio Waterman, de 34 años, se unió al equipo Coquimbo Unido de Chile este año.

Cecilio Waterman se despide del Coquimbo Unido.

Cecilio Waterman se despide del Coquimbo Unido.

@waterman_cecilio
Ana Canto
Por Ana Canto

El delantero panameño Cecilio Waterman se despidió del Club Coquimbo Unido, de la primera división de Chile, equipo con el que se coronó campeón en 2025. “Hoy me despido de este hermoso club”, publicó el jugador en su cuenta de Instagram este miércoles.

Waterman, de 34 años, se unió al equipo chileno este año, luego de haber jugado en otros clubes de Sudamérica, como Cobresal y Alianza Lima.

"Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores", resalta una publicación en la red social.

Cecilio agradeció a la afición y a todos sus amigos por el cariño y el apoyo brindado durante la temporada, y dejó claro que “una vez PIRATA, siempre PIRATA”.

"Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido", dijo Waterman, al finalizar su mensaje en Instagram.

Embed - Cecilio aterman on Instagram: " Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida... Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido "
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS publica precios oficiales de las entradas para el campeonato

Panamá enfrentará a Bolivia en amistoso internacional en enero

Mundial 2026, partidos de Panamá en Canadá: Cancillería publica guía para viajar a Toronto

Recomendadas

Más Noticias