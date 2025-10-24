Gobierno construirán Centro Cultural y Deportivo en Santiago

El Ministerio de la Presidencia y el Municipio de Santiago suscribieron este jueves un convenio de cooperación que dará el respaldo gubernamental necesario para la construcción del Centro Cultural , Deportivo y Recreativo de Santiago, provincia de Veraguas .

La firma se concretó en el marco del Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en Santiago, contando con la rúbrica del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el alcalde Eric Jaén.

"Este convenio nos abrirá las puertas para un proyecto tan anhelado, la construcción de este centro cultural que por 14 años ha esperado la ciudadanía de Santiago," manifestó el alcalde Jaén, agradeciendo el apoyo del Gobierno Nacional.

El Modelo de Autogestión: Asociación Público Privada (APP)

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, establece un marco de colaboración crucial. El proyecto se desarrollará bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), un modelo que busca asegurar que el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo logre su propia autogestión y sostenibilidad en el tiempo.

El ministro Orillac explicó que, tras la presentación del proyecto por parte del alcalde Jaén hace unos meses, la clave fue buscar la viabilidad de la obra.

La Secretaría Nacional de Asociaciones Público Privadas del Ministerio de la Presidencia será la encargada de dar la asistencia técnica especializada al Municipio de Santiago, cubriendo todas las etapas del proyecto: desde la planificación y estructuración hasta la licitación y ejecución bajo la modalidad APP.