Nuevo Centro de Especialidades Agropecuarias inicia clases en marzo de 2026

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, anunció un paso trascendental para el sector primario: la puesta en marcha del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO) a partir de marzo del año 2026.

Este nuevo centro no será una institución tradicional, sino una Asociación de Interés Público (AIP) adscrita a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Su misión es ambiciosa: transformar la formación técnica agropecuaria en Panamá y posicionar al país como un referente regional en innovación y sostenibilidad.

Centro de Especialidades Agropecuaria con respaldo unánime

El anuncio fue formalizado por el asesor presidencial en temas agropecuarios, Oscar Osorio, durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en Santiago de Veraguas. Osorio destacó que el proyecto ya cuenta con la aprobación unánime de la Junta Directiva de la SENACYT y su directiva fue formalmente conformada el pasado 8 de septiembre.

image

Actualmente, el equipo de CEAGRO-AIP trabaja en la recta final del proyecto:

Desarrollo de la oferta académica .

. Convocatoria y selección de formadores y supervisores .

. Afinando el proceso de admisión, matrícula e inicio de clases.

Reclutamiento Nacional y Ubicación Estratégica

El CEAGRO ha generado gran interés a nivel nacional, y las giras de preinscripción ya han cubierto una parte importante del país, alcanzando regiones educativas clave.

Osorio detalló que, entre el 11 y el 22 de octubre, las giras visitaron Darién, Chiriquí, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Los Santos, Herrera y Coclé, logrando la preinscripción de 254 jóvenes. Próximamente, las giras continuarán en Colón, Panamá Oeste, Panamá Centro y Panamá Este.

El nuevo centro tendrá una ubicación de primer nivel para la innovación: la Ciudad del Saber. Allí, el CEAGRO contará con aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica especialmente diseñados para ofrecer una experiencia formativa integral, alineada con la innovación y la tecnología.