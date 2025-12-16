Selección de Panamá enfrentará a México en amistoso en el Rommel Fernández

La Selección de Panamá enfrentará a México en amistoso en enero 2026.

La Selección de Panamá anunció su segundo partido amistoso internacional de cara al año 2026, el cual se disputará ante su similar de México. El encuentro está programado para el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

Este compromiso no forma parte de una fecha FIFA y será el segundo partido del calendario futbolístico del próximo año para la selección panameña. Previamente, el equipo nacional ya tiene confirmado un amistoso como visitante frente a Bolivia, el domingo 18 de enero, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija.

Ambos encuentros serán disputados por una Selección Mayor integrada por jugadores del torneo local, específicamente de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), debido a que se realizarán fuera del calendario FIFA.

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso fue en la antesala de la Copa Oro 2021, en un duelo disputado el 30 de junio de 2021, en Nashville, Tennessee, que concluyó con victoria para el conjunto mexicano por 3-0.