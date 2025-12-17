Mundial 2026: cómo adquirir entradas desde $60 y apoyar a tu selección

La FIFA anunció una medida que permitirá a miles de aficionados de todo el mundo asistir a los partidos de sus selecciones durante el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, del 11 de junio al 19 de julio.

Según la federación, tras recibir más de 20 millones de solicitudes de entradas, los seguidores de las selecciones podrán acceder a una nueva categoría de boletos, que permitirá asistir a los 104 partidos del torneo, incluida la final, por un monto de 60 dólares.

La FIFA destacó que las Federaciones Miembro Participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las entradas. Cada federación definirá sus propios criterios de asignación y procesos de solicitud, con el objetivo de garantizar que los boletos sean otorgados a los aficionados más fieles de cada selección.

En semanas anteriores, varios aficionados habían expresado quejas por el alto costo de las entradas, situación que motivó la implementación de nuevas alternativas para facilitar el acceso a los partidos del torneo.