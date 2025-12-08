Mundial 2026 Deportes -  8 de diciembre de 2025 - 14:19

Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Croacia?

De acuerdo con el calendario de partidos del Mundial 2026, Panamá disputará encuentros en Canadá y Estados Unidos.

EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ
Ana Canto
Por Ana Canto

La selección de Panamá disputará su segundo partido en el Mundial 2026 frente a Croacia el 23 de junio de 2026, en Toronto, Canadá, luego de enfrentarse previamente a Ghana en esta misma ciudad.

Calendario de partidos del Mundial 2026 para Panamá

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Ghana?

Panamá, ubicada en el Grupo L, disputará su primer partido de esta edición mundialista ante Ghana el 17 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Croacia?

El segundo partido será frente a Croacia el 23 de junio de 2026, también a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Inglaterra?

El último encuentro de la fase de grupos será contra Inglaterra el 27 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Nueva York, Estados Unidos.

