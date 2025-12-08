Panamá Deportes -  8 de diciembre de 2025 - 14:18

Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Ghana?

De acuerdo con el calendario de partidos del Mundial 2026, Panamá disputará encuentros en Canadá y Estados Unidos.

La selección de Panamá ya conoce a sus rivales, las fechas de sus partidos y los estadios donde disputará sus encuentros en el Mundial 2026 frente a Inglaterra, Ghana y Croacia, tras los sorteos realizados el 5 y 6 de diciembre.

Calendario del Mundial 2026 para Panamá

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Ghana?

Panamá, ubicada en el Grupo L, disputará su primer partido de esta edición mundialista ante Ghana el 17 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Croacia?

El segundo partido será frente a Croacia el 23 de junio de 2026, también a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Inglaterra?

El último encuentro de la fase de grupos será contra Inglaterra el 27 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Nueva York, Estados Unidos.

