Feliz día a todas las madres panameñas: gracias por su dedicación, entrega y cariño

En Panamá, el Día de las Madres no siempre fue el 8 de diciembre.

Panamá celebra este 8 de diciembre el Día de las Madres , una fecha destinada a agradecer el amor, cariño y dedicación con que las mamás crían y forman a hombres y mujeres con principios y valores.

En esta ocasión, muchas madres reciben obsequios y detalles de sus familiares; sin embargo, como suele decirse, no existe regalo más valioso que la compañía y el tiempo compartido con sus hijos.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre el 8 de diciembre en Panamá?

En 1930 surgió una petición formal de un grupo de mujeres católicas para cambiar la fecha del Día de la Madre, que desde 1924 se celebraba el 11 de mayo. Las solicitantes propusieron trasladar la conmemoración al 8 de diciembre para hacerla coincidir con la festividad de la Inmaculada Concepción.

La propuesta contó con el respaldo de la primera dama Hercilia de Arosemena, lo que impulsó un debate público en torno al sentido espiritual y familiar de la celebración. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930, que fijó oficialmente el 8 de diciembre como el Día de la Madre en Panamá.

Este 8 de diciembre, la familia de Telemetro les desea un feliz Día de las Madres a todas las panameñas que ejercen la labor más hermosa del mundo: la de ser madre. ¡Felicidades!