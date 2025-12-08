Mundial 2026 Deportes -  8 de diciembre de 2025 - 14:19

Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Inglaterra?

De acuerdo con el calendario de partidos del Mundial 2026, el último encuentro de Panamá en la fase de grupos será contra Inglaterra.

La selección de Panamá disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Inglaterra el 27 de junio de 2026, en Nueva York, Estados Unidos, luego de haberse enfrentado previamente a Croacia en la ciudad de Toronto, Canadá.

Calendario de partidos del Mundial 2026 para Panamá

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Ghana?

Panamá, ubicada en el Grupo L, disputará su primer partido de esta edición mundialista ante Ghana el 17 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Croacia?

El segundo partido será frente a Croacia el 23 de junio de 2026, también a las 6:00 p.m., en Toronto, Canadá.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Inglaterra?

El último encuentro de la fase de grupos será contra Inglaterra el 27 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en Nueva York, Estados Unidos.

