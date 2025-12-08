Panamá Nacionales -  8 de diciembre de 2025 - 12:51

SENAN incauta más de mil paquetes de droga en embarcación al sur de isla San José

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 1,424 paquetes con presunta sustancia ilícita, que se encontraban ocultos dentro de una embarcación, fueron incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en conjunto con el Ministerio Público al sur de la isla San José.

Además, cuatro personas de nacionalidad colombiana fueron aprehendidas durante la operación.

