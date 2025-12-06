Senan incauta 835 paquetes de droga y aprehende a cuatro personas en Isla Chepillo

El Servicio Nacional de Aeronaval (Senan) confirmó la incautación de 835 paquetes con presunta sustancia ilícita durante una operación realizada al sur de Isla Chepillo, en Panamá Este. En esta acción también fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas al traslado de la carga.

La operación se ejecutó como parte de las tareas de patrullaje marítimo y control de tráfico ilícito que mantienen las fuerzas de seguridad en el Pacífico panameño. La embarcación sospechosa fue interceptada tras maniobras evasivas, y posteriormente se verificó que transportaba varios bultos que, al ser inspeccionados, contenían los 835 paquetes.

SENAN continua con sus operaciones contra el tráfico ilícito

El Senan informó que tanto la droga incautada como los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, en coordinación con la Fiscalía de Drogas.

Esta incautación se suma a otras operaciones recientes que buscan frenar el tránsito de sustancias ilícitas por las rutas marítimas del país, consideradas estratégicas por las organizaciones criminales internacionales.