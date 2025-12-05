Biomuseo lamenta la muerte de Frank Gehry, creador de su icónica obra en Panamá

El Biomuseo expresó este viernes su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry, creador del emblemático museo ubicado en la Calzada de Amador, y extendió sus condolencias a su esposa Berta Aguilera Gehry, a sus hijos y a toda su familia.

“Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña, que es parte del patrimonio de todos; también en los ojos asombrados de quienes la visitan y en el corazón agradecido de nuestro país”, manifestó la institución en un comunicado. “Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña, que es parte del patrimonio de todos; también en los ojos asombrados de quienes la visitan y en el corazón agradecido de nuestro país”, manifestó la institución en un comunicado.

Gehry, considerado uno de los pocos arquitectos en alcanzar un estatus de auténtica celebridad mundial, falleció este viernes a los 96 años. Según informó su oficina, el arquitecto murió en su residencia de Santa Mónica, tras una breve enfermedad respiratoria.

Frank Gehry, arquitecto del Biomuseo de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997042464750760108&partner=&hide_thread=false El @biomuseo lamentó el fallecimiento del arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry, arquitecto del Biomuseo, y expresó sus condolencias a su esposa, Berta Aguilera Gehry, sus hijos y a toda su familia.



"Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra… pic.twitter.com/Ws2eckU8tv — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

Creador de algunas de las estructuras más reconocidas y admiradas del planeta, Gehry dejó su firma en obras como el Museo Guggenheim de Bilbao (España) y el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Su estilo innovador, audaz y profundamente escultórico lo situó entre los grandes “starchitects”, un selecto grupo en el que figuran nombres como Renzo Piano, Rem Koolhaas y Norman Foster. Sin embargo, pese a su fama internacional, Gehry siempre manifestó rechazo a esa etiqueta.

“Hay personas que diseñan edificios que no son técnica ni financieramente buenos, y otras que sí lo hacen. Son dos categorías, simple”, declaró al diario The Independent en 2009, una muestra de su visión directa y crítica sobre la arquitectura contemporánea.

Su genio creativo destacó especialmente en proyectos complejos como las monumentales “velas” de cristal de la Fundación Louis Vuitton, en París. Nacido en Toronto en 1929, Gehry se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes de su tiempo, popularizando la arquitectura contemporánea y trascendiendo incluso a la cultura popular, con una aparición en la serie animada Los Simpson.

FUENTE: EFE