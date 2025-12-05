Mundial 2026: ¿quién es Otto Addo, el técnico de Ghana que se enfrentó a Tomás Christiansen?

El sorteo del Mundial 2026 dejó un cruce llamativo para Panamá: la selección nacional quedó ubicada en el Grupo L junto a Ghana, equipo dirigido por Otto Addo, una figura que tiene un pasado competitivo frente al actual técnico panameño, Thomas Christiansen.

Ghana oficialmente ubicada en el Grupo L junto a Panamá del Mundial 2026.

Mundial 2026: Otto Addo y Christiansen un duelo con historia

Otto Addo, seleccionador de las “Black Stars”, fue un destacado mediocampista ghanés que jugó en la Bundesliga, etapa en la que coincidió y se enfrentó a Thomas Christiansen, quien también desarrolló parte de su carrera en el fútbol europeo.

Ese antecedente le da un matiz especial al enfrentamiento, pues ambos técnicos conocen de primera mano el estilo competitivo del fútbol alemán y ahora trasladan esa experiencia a sus selecciones.

Ghana, un rival directo de Panamá en el Grupo L

Con Ghana oficialmente rival de Panamá, el encuentro se perfila como uno de los duelos más intensos de la fase de grupos. La “Black Stars” son conocidas por su velocidad, disciplina y un estilo físico que históricamente las ha destacado en torneos internacionales.

Para Panamá, será una oportunidad crucial de medir su evolución bajo Christiansen frente a un estratega con quien compartió terreno de juego y que ahora dirige a una de las selecciones africanas más competitivas.