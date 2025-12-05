Fúbtol Deportes -  5 de diciembre de 2025 - 14:25

Mundial 2026: así quedó definido el sorteo y Panamá ya conoce a sus rivales

Panamá tiene sus rivales del Mundial 2026. Revisa cómo quedaron los 12 grupos del torneo y cuándo se anunciarán las sedes y el calendario oficial.

Mundial 2026: Panamá queda en el Grupo L 

Mundial 2026: Panamá queda en el Grupo L 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó definidos los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La gran noticia para los panameños es que la Selección Nacional de Panamá ya conoce oficialmente a sus rivales para la fase de grupos. Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen quedaron ubicados en el Grupo L, donde enfrentarán a:

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana

Un desafío mayúsculo para la selección canalera, que deberá medirse ante potencias europeas y un rival africano con amplio recorrido mundialista.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México – Corea del Sur – Sudáfrica – PO D
  • Grupo B: Canadá – Suiza – Catar – PO A
  • Grupo C: Brasil – Marruecos – Escocia – Haití
  • Grupo D: Estados Unidos – Australia – Paraguay – PO C
  • Grupo E: Alemania – Ecuador – Costa de Marfil – Curazao
  • Grupo F: Países Bajos – Japón – Túnez – PO B
  • Grupo G: Bélgica – Irán – Egipto – Nueva Zelanda
  • Grupo H: España – Uruguay – Arabia Saudita – Cabo Verde
  • Grupo I: Francia – Senegal – Noruega – PO 2
  • Grupo J: Argentina – Austria – Argelia – Jordania
  • Grupo K: Portugal – Colombia – Uzbekistán – PO 1
  • Grupo L: Inglaterra – Croacia – Panamá – Ghana
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997020211984453992&partner=&hide_thread=false

Panamá en el Grupo L: un reto histórico

Panamá tendrá una fase de grupos exigente pero llena de oportunidades para mostrar su crecimiento futbolístico.

  • Inglaterra, semifinalista en 2018 y candidata permanente.
  • Croacia, subcampeona en 2018 y tercera en 2022.
  • Ghana, siempre competitiva y una de las selecciones africanas más fuertes.

El camino no será sencillo, pero la clasificación del Mundial 2026 abre una nueva oportunidad para que el fútbol panameño deje su huella en el escenario global.

Calendario y sedes: anuncio este 6 de diciembre

La FIFA confirmó que este sábado 6 de diciembre se revelarán oficialmente:

  • El calendario completo de partidos
  • Las sedes donde jugará cada grupo
  • Los días y horarios de cada encuentro

Con esto, Panamá conocerá finalmente en qué ciudades disputará sus partidos y cómo se organizará su ruta mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997020123543085453&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Coco Carrasquilla sueña con enfrentar a Luka Modric, capitán de Croacia

Panamá ya conoce a sus rivales: Christiansen reconoce que esperaba un grupo con más diversidad

Sorteo Mundial 2026: Panamá ya está en Washington D.C., único centroamericano clasificado

Recomendadas

Más Noticias