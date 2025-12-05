Mundial 2026: así quedó definido el sorteo y Panamá ya conoce a sus rivales

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó definidos los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La gran noticia para los panameños es que la Selección Nacional de Panamá ya conoce oficialmente a sus rivales para la fase de grupos. Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen quedaron ubicados en el Grupo L, donde enfrentarán a:

Inglaterra

Croacia

Ghana

Un desafío mayúsculo para la selección canalera, que deberá medirse ante potencias europeas y un rival africano con amplio recorrido mundialista.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México – Corea del Sur – Sudáfrica – PO D

México – Corea del Sur – Sudáfrica – PO D Grupo B: Canadá – Suiza – Catar – PO A

Canadá – Suiza – Catar – PO A Grupo C: Brasil – Marruecos – Escocia – Haití

Brasil – Marruecos – Escocia – Haití Grupo D: Estados Unidos – Australia – Paraguay – PO C

Estados Unidos – Australia – Paraguay – PO C Grupo E: Alemania – Ecuador – Costa de Marfil – Curazao

Alemania – Ecuador – Costa de Marfil – Curazao Grupo F: Países Bajos – Japón – Túnez – PO B

Países Bajos – Japón – Túnez – PO B Grupo G: Bélgica – Irán – Egipto – Nueva Zelanda

Bélgica – Irán – Egipto – Nueva Zelanda Grupo H: España – Uruguay – Arabia Saudita – Cabo Verde

España – Uruguay – Arabia Saudita – Cabo Verde Grupo I: Francia – Senegal – Noruega – PO 2

Francia – Senegal – Noruega – PO 2 Grupo J: Argentina – Austria – Argelia – Jordania

Argentina – Austria – Argelia – Jordania Grupo K: Portugal – Colombia – Uzbekistán – PO 1

Portugal – Colombia – Uzbekistán – PO 1 Grupo L: Inglaterra – Croacia – Panamá – Ghana

#LoÚltimo Así quedó definido del sorteo la Copa Mundial 2026:



Panamá en el Grupo L: un reto histórico

Panamá tendrá una fase de grupos exigente pero llena de oportunidades para mostrar su crecimiento futbolístico.

Inglaterra , semifinalista en 2018 y candidata permanente.

, semifinalista en 2018 y candidata permanente. Croacia , subcampeona en 2018 y tercera en 2022.

, subcampeona en 2018 y tercera en 2022. Ghana, siempre competitiva y una de las selecciones africanas más fuertes.

El camino no será sencillo, pero la clasificación del Mundial 2026 abre una nueva oportunidad para que el fútbol panameño deje su huella en el escenario global.

Calendario y sedes: anuncio este 6 de diciembre

La FIFA confirmó que este sábado 6 de diciembre se revelarán oficialmente:

El calendario completo de partidos

Las sedes donde jugará cada grupo

Los días y horarios de cada encuentro

Con esto, Panamá conocerá finalmente en qué ciudades disputará sus partidos y cómo se organizará su ruta mundialista.