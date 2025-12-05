Mundial 2026: Qué significa que México, Canadá y EE. UU. ya tengan grupo asignado

El sorteo final del Mundial 2026 , realizado el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C., confirmó la ubicación oficial de los tres países anfitriones en la fase de grupos. La distribución quedó completamente definida bajo el esquema preestablecido por la FIFA:

Esta estructura permite que cada anfitrión dispute todos sus partidos de la fase de grupos “en casa”, lo que garantiza ventajas en cuanto a logística, apoyo de afición y organización operativa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Sorteo Mundial 2026: Panamá ya está en Washington D.C., único centroamericano clasificado

Cómo funcionará el resto del sorteo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997001594806665481&partner=&hide_thread=false Empieza el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/4VsrieqtZk — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

Los tres anfitriones forman parte del Pot 1, junto a las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

A partir de allí, los equipos restantes serán distribuidos en grupos mediante bombos, aplicando reglas de sorteo que evitan enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación (con excepciones para Europa). La Copa del Mundo 2026 contará con un formato ampliado de 12 grupos de 4 equipos (A al L).

Clasificarán a la siguiente fase:

Los dos primeros de cada grupo.

de cada grupo. Los ocho mejores terceros.

Este modelo, además de aumentar la cantidad de partidos, abre la posibilidad de que más selecciones puedan avanzar.

Qué implica este esquema para los fanáticos incluyendo a Panamá

Para los aficionados de la región, especialmente los centroamericanos, el sistema de preasignación trae ventajas claras:

Los anfitriones no se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, lo que distribuye mejor el nivel competitivo.

Facilita la planificación de viajes, boletería y sedes para quienes deseen acompañar a sus selecciones.

Para equipos como Panamá, que pelean clasificación o esperan conocer su camino, el panorama queda más ordenado: ya se sabe dónde jugarán México, Canadá y Estados Unidos, y cuáles grupos quedarán libres para el resto.

Además, este modelo alimenta la expectativa global, ya que una vez ubicados los anfitriones, los fanáticos quedan atentos a la posición en la que caerán potencias, debutantes y posibles “sorpresas”.

¿Figuras políticas eligiendo equipos? Esto es lo oficial

image

En días previos circularon versiones que sugerían que líderes políticos como el Primer Ministro de Canadá o la Presidenta de México tendrían injerencia en elegir rivales o grupos.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial de la FIFA que respalde ese rumor. El único elemento preasignado por decisión organizativa es la ubicación de los anfitriones en A1, B1 y D1. El resto del sorteo permanece completamente regulado por FIFA, con procedimientos estrictos basados en bombos, restricciones confederativas y ranking mundial.