Copa Mundial 2026: Robbie Williams imitó la celebración de Cole Palmer durante el sorteo de grupos

Un momento inesperado se volvió tendencia durante el sorteo del Mundial 2026 cuando Robbie Williams imitó la icónica celebración del futbolista inglés Cole Palmer, generando sorpresa, risas y una oleada de reacciones en redes sociales.

image Presentación estelar de Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger.

Mundial 2026: El gesto viral que traspasó el fútbol

Mientras participaba en la dinámica del sorteo, Robbie Williams hizo la famosa celebración de Palmer: cruzar los brazos sobre el pecho con una expresión fría y seria, gesto que los fanáticos conocen como “Ice Cold” o “Frío como hielo”. La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

La celebración se ha popularizado dentro y fuera del campo, especialmente en la Premier League, donde el joven jugador del Chelsea la realiza después de sus anotaciones más decisivas.

Cuál es el origen y qué significa el festejo

La celebración nació como una expresión de confianza y calma bajo presión. Para Cole Palmer, simboliza mantener la frialdad en momentos críticos, un mensaje que sus seguidores interpretan como seguridad, concentración y capacidad para responder en instancias importantes.

Con el tiempo, el gesto evolucionó hasta convertirse en un símbolo cultural, replicado por aficionados, celebridades y deportistas de distintos ámbitos. Que Robbie Williams lo hiciera en un escenario global como el sorteo del Mundial 2026 amplificó aún más su impacto, convirtiéndolo en un guiño divertido y en un homenaje al estilo del futbolista.