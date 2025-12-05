Estados Unidos Deportes -  5 de diciembre de 2025 - 13:09

Primer partido del Mundial 2026: fecha, sede y en qué estadio será inaugurado

El Mundial 2026 comenzará en junio. Conoce las fechas clave: apertura, tercer puesto y la final en Nueva York.

Fechas clave del Mundial 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, y la expectativa crece entre los aficionados de todo el continente. La Copa del Mundo que por primera vez será organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá iniciará oficialmente el 11 de junio de 2026 con su partido inaugural en uno de los templos más emblemáticos del deporte: el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Ese día, el estadio hará historia nuevamente, al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y ahora 2026). En el encuentro inicial, la selección anfitriona, México, saltará al campo para enfrentarse con uno de sus rivales del grupo A, en un duelo que marcará el inicio del torneo más esperado del planeta.

Fechas clave del Mundial 2026

  • Partido inaugural: 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca (CDMX).
  • Tercer puesto: 18 de julio de 2026, en Miami.
  • Gran Final: 19 de julio de 2026, en Nueva York.

Estados Unidos será el país con más sedes mundialistas, incluyendo el estadio donde se disputará la final, mientras que México y Canadá también recibirán una parte importante de los partidos de la fase de grupos.

La expectativa entre los fanáticos panameños también va en aumento, especialmente tras la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026, convirtiéndose en el único país centroamericano presente en esta edición. El debut de la selección canalera se conocerá tras el sorteo oficial.

