Fin de semana navideño: conoce todas las actividades programadas

Estas son las actividades programadas para este fin de semana en Panamá, que incluyen eventos para niños y adultos, además de mercaditos y bazares navideños donde emprendedores podrán ofrecer una variedad de productos.
- Show de Navidad
- Vereda afroantillana, Río Abajo / 4:00 p.m.
Sábado 6 de diciembre
- Bazar navideño: Mercado San Felipe Neri / 10:00 a.m.
- Parking Navideño: Parque Norte / 3:00 p.m.
- Posadas navideñas: Mi Pueblito / 4:00 p.m.
Domingo 7 de diciembre
Navidad en tu mercado: Mercado de Alcalde Díaz / 4:00 p.m.
Actividades en el Parque Omar
Viernes 5 de diciembre
- Parque de inflables: 4:00 p.m.
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
- Fonda Santa: 4:00 p.m.
- Cine: 7:00 p.m.
Sábado 6 de diciembre
- Parque de inflables: 4:00 p.m.
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
- Fonda de Santa: 4:00 p.m.
- Mega Shows: 7:00 p.m.
Domingo 7 de diciembre
- Parque de inflables: 4:00 p.m.
- Mercadito navideño: 4:00 p.m.
- Fonda de Santa: 4:00 p.m.
- Mega Shows: 7:00 p.m.