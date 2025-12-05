Navidad 2025 Entretenimiento -  5 de diciembre de 2025 - 13:44

Fin de semana navideño: conoce todas las actividades programadas

Estas son las actividades programadas para este fin de semana en Panamá, que incluyen eventos para niños y adultos.

Fin de semana navideño: conoce todas las actividades.

Fin de semana navideño: conoce todas las actividades.

@parqueomarpma
Ana Canto
Por Ana Canto

Estas son las actividades programadas para este fin de semana en Panamá, que incluyen eventos para niños y adultos, además de mercaditos y bazares navideños donde emprendedores podrán ofrecer una variedad de productos.

Actividades navideñas para esta semana

Festival Internacional Navideño 2025

Viernes 5 de diciembre

  • Show de Navidad
  • Vereda afroantillana, Río Abajo / 4:00 p.m.

Sábado 6 de diciembre

  • Bazar navideño: Mercado San Felipe Neri / 10:00 a.m.
  • Parking Navideño: Parque Norte / 3:00 p.m.
  • Posadas navideñas: Mi Pueblito / 4:00 p.m.

Domingo 7 de diciembre

Navidad en tu mercado: Mercado de Alcalde Díaz / 4:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1996602653317509142&partner=&hide_thread=false

Actividades en el Parque Omar

Viernes 5 de diciembre

  • Parque de inflables: 4:00 p.m.
  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.
  • Fonda Santa: 4:00 p.m.
  • Cine: 7:00 p.m.

Sábado 6 de diciembre

  • Parque de inflables: 4:00 p.m.
  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.
  • Fonda de Santa: 4:00 p.m.
  • Mega Shows: 7:00 p.m.

Domingo 7 de diciembre

  • Parque de inflables: 4:00 p.m.
  • Mercadito navideño: 4:00 p.m.
  • Fonda de Santa: 4:00 p.m.
  • Mega Shows: 7:00 p.m.
Embed - La Ruta del Parque Omar - Navidad on Instagram: "¡Prepárate para vivir la primera semana mágica en La Ruta del Parque! Disfruta de mercadillo navideño, cine, shows, fonda de Santa y mucho más Cada día una nueva forma de vivir la Navidad en el Parque Omar ¡Te esperamos!"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Por qué Carlos Vives está en Panamá este fin de semana? Aquí te contamos

La temporada 5 de Emily in Paris estrena en diciembre con drama, romance y destinos de ensueño

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 7 de diciembre de 2025

Recomendadas

Más Noticias