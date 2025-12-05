Mundial 2026: dónde ver el sorteo del calendario de los partidos

Este sábado 6 de diciembre se realizará el anuncio oficial del calendario oficial, los horarios y las sedes de los equipos participantes del Mundial 2026, torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, tras la reciente conformación de la fase de grupos.
El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para los equipos y los espectadores, y, cuando sea viable, permitir que los aficionados de todo el mundo puedan ver jugar a sus selecciones en vivo dentro de sus respectivas zonas horarias.
La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026 y se enfrentará a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.