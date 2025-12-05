Mundial 2026: dónde ver el sorteo del calendario de los partidos

Este sábado 6 de diciembre se realizará el anuncio oficial del calendario oficial, los horarios y las sedes de los equipos participantes del Mundial 2026 , torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, tras la reciente conformación de la fase de grupos.

La transmisión podrá verse en vivo por Telemetro y RPC TV a partir de las 11:30 a.m., así como a través de Telemetro.com , desde Washington, EE. UU.

El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para los equipos y los espectadores, y, cuando sea viable, permitir que los aficionados de todo el mundo puedan ver jugar a sus selecciones en vivo dentro de sus respectivas zonas horarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1997021795795313100&partner=&hide_thread=false ¡GRUPO L!



Rivales definidos. Ahora empieza el camino de un país que cree.



¡Vamos Panamá!



Panamá

Inglaterra

Croacia

Ghana#MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/GLCK98srnx — FEPAFUT (@fepafut) December 5, 2025

La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026 y se enfrentará a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.