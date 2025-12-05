Panamá ya conoce a sus rivales: Christiansen reconoce que esperaba un grupo con más diversidad

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, reaccionó este viernes al sorteo que ubicó al equipo nacional en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres potencias de diferentes estilos futbolísticos, pero dos de ellas europeas.
El estratega había adelantado que buscaba un grupo variado para ampliar el abanico táctico y evitar enfrentarse a selecciones de un mismo perfil físico y estructural, como suele ocurrir con los combinados europeos.
Panamá en el Grupo L: Christiansen lamenta dos rivales europeos
Aun así, Christiansen aseguró que Panamá afrontará el torneo con la mentalidad de competir y aprovechar cada encuentro para demostrar su crecimiento.
El debut panameño será históricamente exigente: Inglaterra, una de las selecciones más completas del ranking mundial; Croacia, conocida por su fortaleza táctica y experiencia internacional; y Ghana, un rival africano con velocidad y potencia.
La Federación Panameña de Fútbol espera anunciar en los próximos días la agenda de preparación, amistosos y la convocatoria inicial para este gran reto internacional