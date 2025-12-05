Panamá ya conoce a sus rivales: Christiansen reconoce que esperaba un grupo con más diversidad

El director técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen, reaccionó este viernes al sorteo que ubicó al equipo nacional en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres potencias de diferentes estilos futbolísticos, pero dos de ellas europeas.

El estratega había adelantado que buscaba un grupo variado para ampliar el abanico táctico y evitar enfrentarse a selecciones de un mismo perfil físico y estructural, como suele ocurrir con los combinados europeos.

Panamá en el Grupo L: Christiansen lamenta dos rivales europeos

"Eso es lo que no queríamos o por lo menos tener uno de otro continente en vez de dos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora a disfrutar estos tres partidos que tenemos", Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, sobre el Grupo L en el que la Selección Nacional se…

Aun así, Christiansen aseguró que Panamá afrontará el torneo con la mentalidad de competir y aprovechar cada encuentro para demostrar su crecimiento.

El debut panameño será históricamente exigente: Inglaterra, una de las selecciones más completas del ranking mundial; Croacia, conocida por su fortaleza táctica y experiencia internacional; y Ghana, un rival africano con velocidad y potencia.

La Federación Panameña de Fútbol espera anunciar en los próximos días la agenda de preparación, amistosos y la convocatoria inicial para este gran reto internacional