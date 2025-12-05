Mundial 2026: Panamá queda en el Grupo L y se medirá ante Inglaterra, Croacia y Ghana

La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026 y se enfrentará a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana durante el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.
Por su parte, Ghana completa el grupo, siendo una de las selecciones africanas más competitivas del continente.
Para el sábado 6 de diciembre se realizará el anuncio oficial del calendario actualizado y de los estadios sede del Mundial 2026.