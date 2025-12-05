Mundial 2026: Panamá queda en el Grupo L y se medirá ante Inglaterra, Croacia y Ghana

Panamá queda en el Grupo L del Mundial 2026.

La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L del Mundial 2026 y se enfrentará a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana durante el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

No será la primera vez que la Marea Roja se mida ante Inglaterra, ya que ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018. En cambio, será la primera ocasión en la que Panamá juegue contra la otra selección europea del grupo, Croacia.

Por su parte, Ghana completa el grupo, siendo una de las selecciones africanas más competitivas del continente.

Para el sábado 6 de diciembre se realizará el anuncio oficial del calendario actualizado y de los estadios sede del Mundial 2026.