Mundial 2026: Coco Carrasquilla sueña con enfrentar a Luka Modric, capitán de Croacia

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definió los rivales de Panamá, sino que provocó una de las reacciones más emotivas de la Selección Nacional. El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla expresó su ilusión por la posibilidad de enfrentar a su ídolo, el croata Luka Modric, en el duelo ante Croacia por el Grupo L, que Panamá comparte con Inglaterra y Ghana.

Para Carrasquilla, enfrentar al legendario mediocampista del Real Madrid sería uno de los momentos más importantes de su carrera:

“Va a ser un partido muy especial para mí y, si Dios me lo permite, va a ser un sueño que voy a lograr. Copiar o seguir a un jugador por muchos años, y que el fútbol te dé esta oportunidad... No sabía si era posible porque había tantos equipos”, manifestó. “Va a ser un partido muy especial para mí y, si Dios me lo permite, va a ser un sueño que voy a lograr. Copiar o seguir a un jugador por muchos años, y que el fútbol te dé esta oportunidad... No sabía si era posible porque había tantos equipos”, manifestó.

Mundial 2026: Coco Carrasquilla apunta a un duelo soñado ante Luka Modric

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997027298743079307&partner=&hide_thread=false El futbolista panameño, Adalberto "Coco" Carrasquilla (@Acarrasquilla18), reaccionó al sorteo de la Copa Mundial de la @fifacom_es 2026, y la posibilidad de enfrentarse a su ídolo @lukamodric10 en el partido entre Panamá y Croacia.



"Va a ser un partido muy especial para mí y si… pic.twitter.com/W9rzBYJuPg — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

El encuentro entre Panamá y Croacia será uno de los más esperados en el camino mundialista de la selección canalera, especialmente por la conexión emocional que representa para Coco, quien ha reconocido en múltiples ocasiones que Modric ha sido su referente futbolístico desde joven.

El calendario del Grupo L incluye otro choque que ya genera expectativa: el Panamá vs. Inglaterra, uno de los partidos más llamativos de la última jornada de la fase de grupos. Será una revancha histórica, luego del recordado duelo en Rusia 2018.

Panamá llega con más experiencia al Mundial 2026

Esta vez, la selección canalera llegará con más experiencia internacional, una generación sólida y un estilo de juego más maduro bajo el mando de Thomas Christiansen. Inglaterra llega al torneo con un historial variado en sus últimos cierres de fase de grupos:

2006: empató 2-2 con Suecia

empató 2-2 con Suecia 2010: venció 1-0 a Eslovenia

venció 1-0 a Eslovenia 2014: empató 0-0 con Costa Rica (ya eliminada)

empató 0-0 con Costa Rica (ya eliminada) 2018: perdió 1-0 ante Bélgica

perdió 1-0 ante Bélgica 2022: goleó 3-0 a Gales, con doblete de Rashford

Ahora Panamá buscará escribir su propia historia ante los ingleses en el Mundial 2026. Panamá disputará el torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, y solo queda esperar la confirmación del calendario oficial y sedes de cada partido.