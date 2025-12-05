Mundial 2026: Coco Carrasquilla sueña con enfrentar a Luka Modric, capitán de Croacia

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definió los rivales de Panamá, sino que provocó una de las reacciones más emotivas de la Selección Nacional. El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla expresó su ilusión por la posibilidad de enfrentar a su ídolo, el croata Luka Modric, en el duelo ante Croacia por el Grupo L, que Panamá comparte con Inglaterra y Ghana.
Para Carrasquilla, enfrentar al legendario mediocampista del Real Madrid sería uno de los momentos más importantes de su carrera:
Mundial 2026: Coco Carrasquilla apunta a un duelo soñado ante Luka Modric
El encuentro entre Panamá y Croacia será uno de los más esperados en el camino mundialista de la selección canalera, especialmente por la conexión emocional que representa para Coco, quien ha reconocido en múltiples ocasiones que Modric ha sido su referente futbolístico desde joven.
El calendario del Grupo L incluye otro choque que ya genera expectativa: el Panamá vs. Inglaterra, uno de los partidos más llamativos de la última jornada de la fase de grupos. Será una revancha histórica, luego del recordado duelo en Rusia 2018.
Panamá llega con más experiencia al Mundial 2026
Esta vez, la selección canalera llegará con más experiencia internacional, una generación sólida y un estilo de juego más maduro bajo el mando de Thomas Christiansen. Inglaterra llega al torneo con un historial variado en sus últimos cierres de fase de grupos:
- 2006: empató 2-2 con Suecia
- 2010: venció 1-0 a Eslovenia
- 2014: empató 0-0 con Costa Rica (ya eliminada)
- 2018: perdió 1-0 ante Bélgica
- 2022: goleó 3-0 a Gales, con doblete de Rashford
Ahora Panamá buscará escribir su propia historia ante los ingleses en el Mundial 2026. Panamá disputará el torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, y solo queda esperar la confirmación del calendario oficial y sedes de cada partido.