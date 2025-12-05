CSS anuncia cambios en horario de visita en el Hospital Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que las visitas familiares en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero quedarán suspendidas este viernes 5 de diciembre, debido al proceso de traslado de pacientes hacia las nuevas instalaciones del centro hospitalario en Colón.

De acuerdo con la institución, los días 6 y 7 de diciembre se permitirá el ingreso de un (1) familiar por paciente, exclusivamente en el turno vespertino, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. La CSS detalló que las visitas volverán a la normalidad a partir del lunes 8 de diciembre, aunque se mantendrá únicamente el horario vespertino para el acceso a las salas.

CSS suspende temporalmente visitas por traslado de pacientes

Durante las mañanas, y según el horario establecido por cada servicio, solo podrán acercarse los familiares de pacientes de Cuidados Intensivos, Neonatología y Medicina Interna para solicitar información médica, sin acceso a las salas.

La entidad también reiteró que no está permitido el ingreso de alimentos para los pacientes hospitalizados, ni las visitas de menores de 12 años.

La CSS agradeció la comprensión de la comunidad colonense y recalcó que estas medidas son necesarias para garantizar un traslado seguro, ordenado y adecuado de los pacientes al nuevo hospital.