Guararé estrena nuevo Centro de Salud Carlos J. Ugalde

Más de 15 mil residentes de Guararé y comunidades cercanas serán beneficiados con la apertura del nuevo Centro de Salud Carlos J. Ugalde, inaugurado este viernes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino. La obra forma parte del paquete de 200 proyectos de salud entre rescatados, nuevos o en construcción impulsados por la actual administración.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Salud (Minsa), representa un anhelado logro para los moradores del corregimiento, quienes ahora tendrán acceso a servicios de consulta externa, farmacia, atención materno-infantil, laboratorio clínico y urgencias, sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Guararé cuenta con nuevo Centro de Salud

image

Durante su discurso, el presidente Mulino destacó que esta entrega no solo cumple con un compromiso, sino que marca el fin de años de espera:

“Esto es un acto de justicia social para miles de residentes que anhelaban esta instalación de salud y se les había negado. Queda atrás el martirio y el gasto de dinero de las familias; el sufrimiento de viajar lejos por una urgencia. Por eso estamos invirtiendo tanto en el interior, para que no tengan que ir hasta Panamá a atenderse”. “Esto es un acto de justicia social para miles de residentes que anhelaban esta instalación de salud y se les había negado. Queda atrás el martirio y el gasto de dinero de las familias; el sufrimiento de viajar lejos por una urgencia. Por eso estamos invirtiendo tanto en el interior, para que no tengan que ir hasta Panamá a atenderse”.

Mulino reiteró que, desde el inicio de su gestión, se propuso concluir obras abandonadas por administraciones pasadas, asegurando que la salud de los panameños debe estar por encima de intereses políticos.

Más avances de salud en Los Santos y el resto del país

image

La provincia también registra progresos en la recuperación del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, obra retomada en junio y que avanzará durante los próximos 18 meses.

En su primer año y medio de gestión, la administración Mulino ha entregado obras como:

Hospital de Bugaba

Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón

Centro de Salud de Río Hato

Centro Materno Infantil de Tambo

En los próximos días también será inaugurado el Policentro de San Isidro, en el corregimiento de Omar Torrijos.