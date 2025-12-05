Panamá Nacionales -  5 de diciembre de 2025 - 14:32

Naviferias 2025: el IMA publica las ferias para el sábado 6 de diciembre

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo para las Naviferias.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 6 de diciembre de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Coclé a partir de las 7:00 a.m.

Le podría interesar: Calendario de Naviferias 2025: IMA publica puntos de venta del 9 al 12 de diciembre

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del sábado 6 de diciembre

Coclé

  • Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce
  • Cancha comunal de Jagüito de Aguadulce
  • Cancha de El Roble de Aguadulce
