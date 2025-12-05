Naviferias 2025: el IMA publica las ferias para el sábado 6 de diciembre

Este sábado 6 de diciembre de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Coclé a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del sábado 6 de diciembre

Coclé

Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce

Cancha comunal de Jagüito de Aguadulce

Cancha de El Roble de Aguadulce