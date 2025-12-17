Producción de miel en Panamá creció 2.8 % en 2025, según encuesta apícola

Apicultura en Panamá registra aumento en la producción de miel durante 2025.

La producción de miel en Panamá registró un repunte significativo durante 2025. De acuerdo con la Encuesta Apícola, los apicultores del país produjeron 67,621 galones de miel, lo que representa un aumento del 2.8 % en comparación con el período anterior.

Asimismo, el rendimiento promedio por colmena alcanzó los 4.56 galones, equivalente a un crecimiento del 12 %.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que ha reforzado la asistencia técnica a través de procesos de capacitación continua, dirigidos tanto a técnicos como a productores apícolas. Estas acciones responden a los desafíos derivados de condiciones climáticas adversas, en especial la irregularidad de las lluvias fuera de temporada, que afecta los ciclos florales y productivos.

Entre los temas abordados en las capacitaciones destacan los principios básicos de la apicultura, el manejo integral de colmenas, los procesos de cosecha y las demostraciones prácticas de técnicas como la división y alimentación de colmenas.

Provincias con mayor producción de miel

Entre las provincias que lideran la producción de miel se encuentran:

Chiriquí: 101 productores, 9,030 colmenas y 40,875 galones de miel.

Veraguas: 262 productores, 3,112 colmenas y 13,831 galones.

Herrera: 56 productores, 1,075 colmenas y 3,762 galones.

Coclé: 47 productores, 696 colmenas y 3,274 galones.

Capira: 32 productores, 369 colmenas y 1,156 galones.

Colón: 58 productores, 573 colmenas y 3,018 galones de miel cosechados.