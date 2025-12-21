PASE-U 2025: lugares de pago para este lunes 22 de diciembre en distintos puntos del país

Pagos del PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el lunes 22 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el lunes 22 de diciembre Provincia de Chiriquí Distritos de Tolé, San Félix y San Lorenzo: Colegio Comercial de Tolé, Centro Bil San Felix y IPT Abel Tapiero Miranda. Provincia de Los Santos La Villa de Los Santos: Centro Estudiantil María I. García Provincia de Panamá Las Mañanitas: Agencia regional de Panamá Este

Corregimiento de Rufina Alfaro: Sede regional de San Miguelito Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante. En caso de que el representante legal no pueda asistir La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.

Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.

Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.

La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.