Presidente Mulino y Lula analizan adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el marco de la Cumbre del Mercosur, donde ambos mandatarios revisaron los avances para una eventual adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación oficial para que el mandatario brasileño visite el Canal de Panamá en 2025, así como para que sea el expositor de apertura del Foro Económico Latinoamericano, evento que será organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en territorio panameño.

Uno de los temas centrales del diálogo fue el respaldo de Brasil a los esfuerzos que adelanta Panamá para salir de listas discriminatorias, un proceso en el que el gobierno brasileño ha expresado su apoyo irrestricto, según confirmaron fuentes oficiales.

Presidente de Brasil espera volver a Panama

El presidente Lula manifestó su entusiasmo por regresar pronto a Panamá y expresó su interés particular en conocer el Canal Ampliado, una de las obras de infraestructura más importantes desarrolladas por los panameños y clave para el comercio marítimo global.

En el plano diplomático y deportivo, el canciller panameño Javier Martínez-Acha felicitó a Brasil por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, logro que también alcanzó Panamá, marcando un momento histórico para ambas naciones.

Por su parte, el presidente Mulino destacó la sólida hermandad entre los pueblos panameño y brasileño, subrayando que en Panamá existe una amplia fanaticada de la selección “verdeamarela”, reflejo de los lazos culturales y sociales que unen a ambos países.