Desfile Navideño en San Miguelito: Ruta y horario de inicio este domingo 21 de diciembre

Conoce la ruta y el horario del Gran Desfile Navideño de San Miguelito este 21 de diciembre, con bandas y carros alegóricos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de San Miguelito invitó a la comunidad a participar en su Gran Desfile Navideño, una actividad pensada para compartir en familia, celebrar la alegría de la Navidad y fortalecer la convivencia comunitaria.

El desfile se realizará este domingo 21 de diciembre, con hora de inicio a partir de las 4:00 p.m. La ruta comenzará en Moya, recorrerá la Vía Transístmica y culminará en Los Andes #2.

Bandas y carros alegóricos en San Miguelito

Para este año, las autoridades esperan uno de los desfiles más vistosos del distrito, con la participación de:

  • Bandas independientes
  • Bandas institucionales
  • Carros alegóricos, decorados con motivos navideños y llenos de color

El evento promete música, alegría y un ambiente festivo para grandes y chicos.

Recomendaciones a los asistentes

La Alcaldía recomendó a los asistentes llegar con anticipación a la Vía Transístmica para asegurar un buen lugar, así como tomar las medidas de seguridad necesarias.

Asimismo, se exhorta a conductores y residentes a planificar sus desplazamientos, debido a cierres y desvíos temporales que se implementarán durante el desarrollo del desfile.

