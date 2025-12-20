Desfile Navideño en San Miguelito: Ruta y horario de inicio este domingo 21 de diciembre

La Alcaldía de San Miguelito invitó a la comunidad a participar en su Gran Desfile Navideño, una actividad pensada para compartir en familia, celebrar la alegría de la Navidad y fortalecer la convivencia comunitaria.
El desfile se realizará este domingo 21 de diciembre, con hora de inicio a partir de las 4:00 p.m. La ruta comenzará en Moya, recorrerá la Vía Transístmica y culminará en Los Andes #2.
Bandas y carros alegóricos en San Miguelito
Para este año, las autoridades esperan uno de los desfiles más vistosos del distrito, con la participación de:
- Bandas independientes
- Bandas institucionales
- Carros alegóricos, decorados con motivos navideños y llenos de color
El evento promete música, alegría y un ambiente festivo para grandes y chicos.
Recomendaciones a los asistentes
La Alcaldía recomendó a los asistentes llegar con anticipación a la Vía Transístmica para asegurar un buen lugar, así como tomar las medidas de seguridad necesarias.
Asimismo, se exhorta a conductores y residentes a planificar sus desplazamientos, debido a cierres y desvíos temporales que se implementarán durante el desarrollo del desfile.