Venta de jamón picnic: IMA lleva naviferias a islas y pueblos costeros del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el inicio de una nueva etapa de las naviferias, enfocada en llevar los beneficios de estos programas a poblaciones insulares y comunidades costeras del país.
El IMA destacó que esta fase busca fortalecer la inclusión social y la equidad, asegurando que las familias que residen en áreas insulares también puedan beneficiarse de las naviferias.
Cierre temporal de agroferias y tiendas
La institución recordó que del lunes 22 al viernes 26 de diciembre, las agroferias, tiendas y distribuidoras del IMA permanecerán cerradas a nivel nacional, debido a trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.
El IMA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas labores son necesarias para garantizar la calidad, seguridad y correcta distribución de los productos que se comercializan a través de sus programas.