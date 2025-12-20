Panamá Nacionales -  20 de diciembre de 2025 - 14:41

Venta de jamón picnic: IMA lleva naviferias a islas y pueblos costeros del país

El IMA inicia una nueva etapa de naviferias en comunidades insulares. Bolsas navideñas llegarán a más de 10 islas y pueblos costeros.

Naviferias del IMA

Naviferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el inicio de una nueva etapa de las naviferias, enfocada en llevar los beneficios de estos programas a poblaciones insulares y comunidades costeras del país.

De acuerdo con la entidad, las bolsas navideñas que incluyen jamón picnic llegarán a más de 10 islas y pueblos costeros, como parte del esfuerzo por garantizar el acceso a alimentos durante la temporada navideña en zonas de difícil acceso.

El IMA destacó que esta fase busca fortalecer la inclusión social y la equidad, asegurando que las familias que residen en áreas insulares también puedan beneficiarse de las naviferias.

Cierre temporal de agroferias y tiendas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002441367851819231&partner=&hide_thread=false

La institución recordó que del lunes 22 al viernes 26 de diciembre, las agroferias, tiendas y distribuidoras del IMA permanecerán cerradas a nivel nacional, debido a trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.

El IMA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas labores son necesarias para garantizar la calidad, seguridad y correcta distribución de los productos que se comercializan a través de sus programas.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA cerrará agroferias, tiendas y distribuidoras del 22 al 26 de diciembre

Naviferias del IMA se realizarán en islas y comarcas la próxima semana

Más de 24 mil cajas navideñas vendidas en último día de NaviFeria en Colón y Panamá

Recomendadas

Más Noticias