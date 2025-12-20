Venta de jamón picnic: IMA lleva naviferias a islas y pueblos costeros del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el inicio de una nueva etapa de las naviferias, enfocada en llevar los beneficios de estos programas a poblaciones insulares y comunidades costeras del país.

De acuerdo con la entidad, las bolsas navideñas que incluyen jamón picnic llegarán a más de 10 islas y pueblos costeros, como parte del esfuerzo por garantizar el acceso a alimentos durante la temporada navideña en zonas de difícil acceso.

El IMA destacó que esta fase busca fortalecer la inclusión social y la equidad, asegurando que las familias que residen en áreas insulares también puedan beneficiarse de las naviferias.

Cierre temporal de agroferias y tiendas

El @IMA_Pma ha iniciado una nueva etapa para las naviferias con el recorrido por las poblaciones insulares.



— Telemetro Reporta (@TReporta) December 20, 2025

La institución recordó que del lunes 22 al viernes 26 de diciembre, las agroferias, tiendas y distribuidoras del IMA permanecerán cerradas a nivel nacional, debido a trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.

El IMA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas labores son necesarias para garantizar la calidad, seguridad y correcta distribución de los productos que se comercializan a través de sus programas.