Cuatro parejas se casan en jornada del Registro Civil de San Miguelito

En un ambiente marcado por la alegría, la emoción y el espíritu navideño, cuatro parejas unieron sus vidas en matrimonio durante una jornada organizada por la Dirección Regional del Registro Civil de San Miguelito, realizada el pasado 18 de diciembre.

Las ceremonias se llevaron a cabo en compañía de familiares y seres queridos, quienes acompañaron a los contrayentes en este importante paso, cargado de simbolismo, unión y celebración.

Cuatro parejas se casan en jornada del Registro Civil

Cuatro parejas unieron sus vidas en matrimonios en una jornada organizada por la Dirección Regional del Registro Civil de San Miguelito.

Las parejas celebraron en un ambiente lleno de alegría, emoción y espíritu navideño, acompañados por familiares y seres queridos, el pasado 18…



El acto fue presidido por la licenciada Andreína Regina Acevedo Arjona, directora regional del Registro Civil de San Miguelito, quien resaltó que el matrimonio representa un compromiso basado en la convicción, el respeto, la fidelidad y el apoyo mutuo, valores esenciales para la construcción de un proyecto de vida en común.

Como parte de esta jornada especial, también se celebró una Boda Pet-Friendly, en la que invitados muy especiales de cuatro patas formaron parte del evento, aportando un toque distinto y emotivo a la celebración.

Con estas iniciativas, el Registro Civil reafirma su compromiso con la consolidación de la familia, promoviendo valores que fortalecen los lazos sociales y contribuyen al desarrollo de una sociedad más unida.