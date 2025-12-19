Presidente Mulino presentará en Brasil ley clave para que Panamá sea Estado Asociado del Mercosur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participará este sábado 20 de diciembre en Brasil en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde presentará formalmente la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los requisitos fundamentales para consolidar a Panamá como Estado Asociado de este bloque regional.

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la participación de Panamá busca fortalecer su inserción en los mercados regionales, así como ampliar oportunidades comerciales y logísticas.

Presidente Mulino presentará en Brasil ley clave

Según informó la Presidencia de la República, esta será la segunda intervención de Panamá como país asociado en una cumbre del Mercosur. La primera ocurrió en Argentina, donde el país destacó su rol integracionista, sus ventajas económicas y logísticas, los avances en materia de transparencia fiscal y la relevancia de proyectos estratégicos para la continuidad operativa del Canal de Panamá.

El mandatario panameño arribó este viernes a Brasil, donde fue recibido por un grupo de estudiantes panameños residentes en Foz de Iguazú, con quienes sostuvo un encuentro para intercambiar ideas y conocer sus experiencias académicas en el país sudamericano.

En la cumbre de este sábado participarán los presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).