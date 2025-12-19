Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 17:36

Roberto "Manos de Piedra" Durán denuncia robo de auto en El Cangrejo

El boxeador reconocido, Roberto “Manos de Piedra” Durán denunció el robo de uno de sus autos en El Cangrejo y alerta sobre la inseguridad en el sector.

Noemí Ruíz
El excampeón mundial de boxeo y leyenda del deporte panameño, Roberto “Manos de Piedra” Durán, denunció públicamente el robo de un vehículo en el sector de El Cangrejo, en la ciudad de Panamá, y advirtió que este tipo de hechos delictivos se ha vuelto recurrente en la zona.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Durán manifestó su preocupación y molestia por la falta de acciones efectivas para frenar la delincuencia en el área, señalando que no se trata de un hecho aislado.

“En El Cangrejo hay una robadera seria y no veo que se haga nada para proteger a la gente. Han robado computadoras de carros, carros completos…”, expresó el exboxeador. “En El Cangrejo hay una robadera seria y no veo que se haga nada para proteger a la gente. Han robado computadoras de carros, carros completos…”, expresó el exboxeador.

Durán también solicitó la colaboración ciudadana para dar con información que permita esclarecer el robo de su vehículo, pidiendo a quienes puedan aportar datos que se comuniquen de manera privada.

El exmonarca mundial hizo un llamado indirecto a las autoridades para reforzar la seguridad en uno de los sectores residenciales y comerciales más concurridos de la capital, donde residentes y visitantes han denunciado reiteradamente hurtos y robos de vehículos y autopartes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso denunciado por el excampeón panameño.

