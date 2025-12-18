Seguro educativo: Aprehenden a expresidenta de club de padres de familia por hurto

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer de 44 años, quien fungió como expresidenta de un club de padres de familia en Coclesito, presuntamente vinculada al delito de hurto agravado en perjuicio de estudiantes, debido al hurto del seguro educativo.

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación señala una lesión patrimonial de B/.9,000.00, correspondiente a fondos del seguro educativo, recursos que estaban destinados a beneficiar a los estudiantes del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2001466201017663811?s=20&partner=&hide_thread=false Aprehendimos a una mujer de 44 años, quien figura como ex presidenta del un club de padres de familia de Coclesito, presuntamente vinculada al delito de hurto agravado, con una lesión patrimonial de B/. 9,000.00 correspondientes al seguro educativo de los estudiantes. #SinTregua pic.twitter.com/JHoxC2LERn — Policía Nacional (@policiadepanama) December 18, 2025

Las autoridades detallaron que la aprehensión se dio tras diligencias judiciales que permitieron ubicar a la sospechosa, quien fue puesta a órdenes de las instancias correspondientes para los trámites legales de rigor.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar responsabilidades penales y establecer si existen otras personas involucradas en el manejo irregular de los fondos.

La Policía reiteró su compromiso de combatir los delitos contra la administración de recursos públicos y educativos, y recordó que el uso indebido de dineros destinados a estudiantes constituye una falta grave que afecta directamente a la comunidad escolar.