Recolección de basura: Alcaldía de San Miguelito aclara fecha de licitación tras reclamos

La fecha para la presentación de propuestas de las empresas interesadas en la licitación pública para la concesión de la gestión de desechos del distrito de San Miguelito volvió a generar controversia, luego de que se planteara un nuevo cambio para el 18 de febrero de 2026, el tercero desde el inicio del proceso.

La decisión tomó por sorpresa a varios concejales, quienes expresaron su reclamo a la alcaldesa Irma Hernández, al considerar que las modificaciones constantes afectan la certeza y transparencia del procedimiento.

Sin embargo, ante los cuestionamientos, la Alcaldía de San Miguelito informó posteriormente a los interesados que se mantiene la fecha de apertura de propuestas para el viernes 19 de diciembre, conforme al cronograma establecido en el proceso de licitación por mejor valor.

Alcaldía de San Miguelito aclara fecha de licitación

La Alcaldía de San Miguelito informó a los interesados en el proceso de licitación por mejor valor que se mantiene la fecha de apertura de propuestas para el día viernes 19 de diciembre, conforme al cronograma establecido.

"Esta decisión se adopta en consenso con el honorable Concejo Municipal, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, el respeto a los procedimientos y el fortalecimiento de la confianza en los procesos públicos"



"Esta decisión se adopta en consenso con el honorable Concejo Municipal, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, el respeto a los procedimientos y el fortalecimiento de la confianza en los procesos públicos", indicó la Alcaldía mediante un comunicado oficial.

La administración municipal reiteró que el proceso de licitación se desarrollará estrictamente conforme a la normativa vigente y en atención al interés público del distrito, subrayando que la concesión del servicio de manejo de desechos es un tema prioritario para la salud y el orden urbano de San Miguelito.

El manejo del cronograma y los cambios anunciados han generado atención política y ciudadana, en un proceso considerado clave para mejorar el sistema de recolección y disposición de residuos en uno de los distritos más poblados del país.