Privados de libertad participan en tamalada navideña

Internos de Llano Marín, Penonomé y Aguadulce participaron en una tamalada navideña organizada por el Mingob como parte del Plan Libertad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las personas privados de libertad de los centros penitenciarios de Llano Marín, Penonomé y Aguadulce, en la provincia de Coclé, participaron este viernes en una gran tamalada navideña, como parte de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre en los centros penitenciarios del país.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó que estas iniciativas forman parte de los programas de resocialización y convivencia, cuyo impacto se refleja en la participación activa y el agradecimiento expresado por los internos.

Privados de libertad agradecen la oportunidad

Según la entidad, hombres y mujeres privados de libertad manifestaron su gratitud por ser tomados en cuenta en este tipo de actividades, las cuales integran el Plan Libertad, un programa que ha demostrado resultados positivos en los procesos de reinserción social.

La jornada contó con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, quienes acompañaron a los internos durante el desarrollo de la actividad.

El encuentro culminó con un almuerzo navideño, en el que las autoridades compartieron con los privados de libertad, reforzando los valores de humanidad, inclusión y segundas oportunidades que promueve el sistema penitenciario panameño.

