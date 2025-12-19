Privados de libertad participan en tamalada navideña

Las personas privados de libertad de los centros penitenciarios de Llano Marín, Penonomé y Aguadulce, en la provincia de Coclé, participaron este viernes en una gran tamalada navideña, como parte de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre en los centros penitenciarios del país.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó que estas iniciativas forman parte de los programas de resocialización y convivencia, cuyo impacto se refleja en la participación activa y el agradecimiento expresado por los internos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002117467473076428?s=20&partner=&hide_thread=false Las personas privadas de libertad de los centros de Llano Marín, Penonomé y Aguadulce, en la provincia de Coclé, participaron este viernes de la gran tamalada navideña, desarrollada como parte de las actividades realizadas en el mes de diciembre en los centros penitenciarios del… pic.twitter.com/lYfzXsQHNU — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Privados de libertad agradecen la oportunidad

Según la entidad, hombres y mujeres privados de libertad manifestaron su gratitud por ser tomados en cuenta en este tipo de actividades, las cuales integran el Plan Libertad, un programa que ha demostrado resultados positivos en los procesos de reinserción social.

La jornada contó con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, quienes acompañaron a los internos durante el desarrollo de la actividad.

El encuentro culminó con un almuerzo navideño, en el que las autoridades compartieron con los privados de libertad, reforzando los valores de humanidad, inclusión y segundas oportunidades que promueve el sistema penitenciario panameño.