Gobierno entrega vivienda y cancha deportiva en Veraguas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este viernes en Veraguas la entrega de una cancha de béisbol en el distrito de Cañazas y una vivienda en La Mesa, como parte de obras de interés social en la provincia por parte del Gobierno.

Nueva cancha de béisbol en Cañazas

En Cañazas fue inaugurada una cancha de béisbol construida por la empresa Premium Construction Contractors, S.A., con una inversión de B/. 878,109.75. La obra está destinada al uso comunitario y beneficiará a una población estimada de 20,019 habitantes del distrito.

La instalación cuenta con grama sintética y dimensiones de 45 por 90 metros. Además, incluye iluminación, veredas, cerca perimetral, dos módulos de graderías, sistema de drenaje pluvial, baños vestidores, plomería, red eléctrica y adecuaciones ambientales. Según la información oficial, el proyecto fue ejecutado con un 90 % de mano de obra local.

Entrega de vivienda en La Mesa

Durante la misma jornada, en el distrito de La Mesa, se hizo entrega de una vivienda a la señora Zoila Amarilis Barría y a sus dos hijas. La familia se encuentra en condición de riesgo social, debido a que la menor, Zoe Santos, enfrenta un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y recibe atención médica especializada en el hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago.

La residencia entregada se encuentra completamente amoblada y cuenta con acceso a los servicios públicos básicos, según detallaron las autoridades presentes.

Las entregas se realizaron como parte de actividades oficiales desarrolladas en la provincia, con participación de representantes del Ejecutivo y autoridades locales.