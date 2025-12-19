Detectan en Panamá tres casos de variante de influenza A(H3N2), subtipo K

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud confirmó la detección de tres casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K en Panamá, tras el análisis genómico de 10 muestras respiratorias.

De acuerdo con el informe, uno de los casos corresponde a una paciente de 23 años, residente en Bella Vista, distrito de Panamá, quien fue hospitalizada el 12 de noviembre en el Hospital Santo Tomás. La paciente no reportó antecedente de vacunación ni viajes recientes.

Las otras dos muestras pertenecen a una paciente de 40 años, atendida en el Policlínico de Parque Lefevre, que inició síntomas el 30 de noviembre, y a un niño de un año, residente en Veracruz, distrito de Arraiján, hospitalizado el 8 de diciembre en la Sala de Cuidados Respiratorios del Hospital del Niño, cuyos síntomas comenzaron el 1 de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002135285677621677?s=20&partner=&hide_thread=false "La vacuna de influenza es estacional, que muta, y las empresas proveedores nos hacen llegar la vacuna en el mes de abril y hemos iniciado en el primer pico del mes de mayo y el segundo pico de septiembre y octubre, así garantizamos y que son las mujeres embarazadas, adultos… pic.twitter.com/eEiRTmO7Hh — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Vacunación contra influenza y disponibilidad

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel De Hewitt, explicó que la vacuna contra la influenza es estacional y sujeta a mutaciones, por lo que cada año se actualiza según los virus circulantes.

“La vacuna de influenza es estacional. Los proveedores nos hacen llegar las dosis en abril y se aplican en el primer pico, entre mayo, y el segundo pico, entre septiembre y octubre, priorizando a mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas”, detalló.

De Hewitt señaló que actualmente existen vacunas disponibles en la región metropolitana, mientras que en el interior del país Coclé es la única región que mantiene cobertura completa. Añadió que las dosis disponibles se extenderán hasta enero únicamente en tres regiones de salud, por lo que reiteró el llamado a cumplir con las medidas de prevención y control.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002134631684964724?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto Conmemorativo Gorgas ha notificado tres casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K en Panamá, tras secuenciar 10 muestras.

Una muestra corresponde a una paciente de 23 años, residente en Bella Vista, distrito de Panamá quien fue hospitalizada el 12 de… pic.twitter.com/j3Suh7pYGx — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Vigilancia epidemiológica activa

Por su parte, el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Blas Armién, indicó que Panamá mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica semanal, con instalaciones centinelas encargadas de la toma y envío de muestras.

"Tenemos diagnósticos que permiten diferenciar entre influenza tipo A y B. En Panamá, el virus detectado con mayor frecuencia es el A(H1N1), pero las variantes van cambiando según la temporada", explicó.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir a los centros de salud ante síntomas respiratorios, mantener las medidas de higiene y completar la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.