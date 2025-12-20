Presidente Mulino es recibido por Lula y presenta ley clave en la Cumbre del Mercosur

El presidente de la República , José Raúl Mulino, fue recibido este sábado por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Brasil con la presencia de los jefes de Estado del bloque regional.

Durante el encuentro, el mandatario panameño destacó que Panamá dará hoy un paso estratégico para fortalecer su posición en la región, ampliar oportunidades de integración y comercio, sin perder su identidad como país de puertas abiertas y punto natural de conexión entre regiones.

"Panamá hoy avanza para fortalecer su lugar en la región, abrir más oportunidades y reafirmar su rol histórico de conexión entre países", expresó el presidente Mulino.

En el marco de la cumbre, el jefe del Ejecutivo presentará formalmente ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los requisitos clave para consolidar a Panamá como Estado Asociado del Mercosur.

El bloque del Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la participación de Panamá busca fortalecer su integración económica, comercial y logística, aprovechando su posición estratégica y el papel del Canal de Panamá en el comercio internacional.