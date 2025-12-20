Panamá conmemora 36 años de la invasión del 20 de diciembre de 1989

Desde tempranas horas de este sábado 20 de diciembre , se desarrollan actos solemnes en el Jardín de Paz en conmemoración de los caídos durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, una de las fechas más dolorosas de la historia nacional.

La Junta Comunal de Parque Lefevre destacó que se trata de una fecha que no debe ser olvidada, ya que recuerda las heridas del pasado y el profundo dolor que marcó a cientos de familias panameñas.

"Hoy honramos su memoria con respeto, recogimiento y la esperanza firme de que nunca más la violencia vuelva a repetirse en el país", expresó la junta comunal durante la jornada conmemorativa.

Panamá rinde homenaje a los caídos del 20 de diciembre de 1989

— Telemetro Reporta (@TReporta) December 20, 2025

Este 20 de diciembre se cumplen 36 años de la invasión estadounidense a Panamá, que culminó con la captura del entonces dictador Manuel Antonio Noriega. La incursión militar, denominada Operación Causa Justa, es considerada uno de los episodios más desgarradores y traumáticos de la historia panameña.

Aunque hasta la fecha no existe una cifra oficial de víctimas, diversas estimaciones calculan que entre 500 y 5,000 panameños perdieron la vida durante la intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio nacional.

Desde hace cuatro años, esta fecha es reconocida oficialmente como el Día de Duelo Nacional, en el que el país guarda luto, promueve la reflexión histórica y rinde homenaje a las víctimas de la invasión.