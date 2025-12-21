Panamá Nacionales -  21 de diciembre de 2025 - 11:43

Naviferias de la próxima semana: puntos de venta, precios y requisitos para comprar

El IMA indicó que solo se permitirá la compra de una caja navideña por familia en las naviferias que se desarrollan a nivel nacional.

Naviferias del IMA.

Naviferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la próxima semana trasladará las naviferias a las islas de Otoque, Taboga, el Circuito de Islas y otras comarcas del país, donde se ofrecerán cajas navideñas con jamones a B/. 15.00.

La entidad reiteró que la venta se realizará exclusivamente en efectivo en todas las actividades programadas a nivel nacional.

Las cajas navideñas incluyen:

  • Un jamón tipo picnic
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Una lata de piña en rodajas
  • Diez libras de arroz
  • Una libra de azúcar

Le podría interés: IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

Naviferias 2025: requisitos para la compra de la caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
En esta nota:
Seguir leyendo

Naviferias del IMA se realizarán en islas y comarcas la próxima semana

Demora en el inicio de la Naviferia en Sabanitas causó molestia en los consumidores

Naviferias continúan en Panamá este 19 de diciembre, anuncia el IMA

Recomendadas

Más Noticias