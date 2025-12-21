Naviferias de la próxima semana: puntos de venta, precios y requisitos para comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la próxima semana trasladará las naviferias a las islas de Otoque, Taboga, el Circuito de Islas y otras comarcas del país, donde se ofrecerán cajas navideñas con jamones a B/. 15.00.
Las cajas navideñas incluyen:
- Un jamón tipo picnic
- Sal
- Guandú en lata
- Una lata de piña en rodajas
- Diez libras de arroz
- Una libra de azúcar
Naviferias 2025: requisitos para la compra de la caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.