CSS: condiciones climáticas influyen en el aumento de casos de virus respiratorios en niños

El Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud registra actualmente un 90% de ocupación, debido al incremento de hospitalizaciones de niños afectados por virus respiratorios, informó la Caja de Seguro Social (CSS).
Contenido relacionado: Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos para enero 2026
La especialista advirtió que infecciones como el virus sincitial respiratorio y la influenza pueden presentar complicaciones, especialmente en menores que tienen antecedentes de asma, alergias u otras patologías, así como en aquellos que no cuentan con el esquema completo de vacunación.
Síntomas de alerta en niños, según la CSS
Ante este panorama, la CSS hizo un llamado a los padres de familia para que acudan con un especialista si el menor presenta alguno de los siguientes síntomas:
- Tos persistente
- Fiebre
- Vómitos
- Náuseas
Recomendaciones para prevenir contagios
Asimismo, la CSS reiteró una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de infecciones respiratorias en niños:
- Completar el esquema de vacunación
- Mantener una adecuada higiene de manos
- Cubrirse la boca al toser o estornudar
- Utilizar mascarillas en lugares con aglomeraciones
Las autoridades sanitarias insistieron en que la detección temprana y la atención oportuna son claves para evitar complicaciones y disminuir la presión sobre los servicios hospitalarios pediátricos.