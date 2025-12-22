CSS: condiciones climáticas influyen en el aumento de casos de virus respiratorios en niños

El Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud registra actualmente un 90% de ocupación, debido al incremento de hospitalizaciones de niños afectados por virus respiratorios, informó la Caja de Seguro Social ( CSS ) .

La subdirectora médica, Dra. Hong Mei Bao, explicó que las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han influido en el aumento de los casos, cuando se esperaba que los contagios disminuyeran hacia finales del mes de diciembre.

La especialista advirtió que infecciones como el virus sincitial respiratorio y la influenza pueden presentar complicaciones, especialmente en menores que tienen antecedentes de asma, alergias u otras patologías, así como en aquellos que no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Síntomas de alerta en niños, según la CSS

Ante este panorama, la CSS hizo un llamado a los padres de familia para que acudan con un especialista si el menor presenta alguno de los siguientes síntomas:

Tos persistente

Fiebre

Vómitos

Náuseas

"Ante la presencia de cualquier síntoma, se exhorta a los padres a acudir al hospital o policlínica más cercana, donde el personal de salud evaluará la condición del menor", remarcó la entidad.

Recomendaciones para prevenir contagios

Asimismo, la CSS reiteró una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de infecciones respiratorias en niños:

Completar el esquema de vacunación

Mantener una adecuada higiene de manos

Cubrirse la boca al toser o estornudar

Utilizar mascarillas en lugares con aglomeraciones

Las autoridades sanitarias insistieron en que la detección temprana y la atención oportuna son claves para evitar complicaciones y disminuir la presión sobre los servicios hospitalarios pediátricos.