Panamá da seguimiento a sanciones y acciones contra buques

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, habló sobre la interceptación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, del que inicialmente se reportó que tenía bandera panameña, la reprogramación de un vuelo de repatriación de venezolanos, y sobre las diligencias que se adelantan para la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.