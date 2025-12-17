Italy Mora: Miss Cosmo Panamá deslumbra en la noche preliminar

La representante de Panamá, Italy Mora , sorprendió al público internacional durante su participación en la preliminar de Miss Cosmo 2025, que se desarrolló este miércoles 17 de diciembre, donde cautivó con su desenvolvimiento en escena, dejando al país posicionado entre las favoritas de la competencia.

image La panameña Italy Mora en su traje de gala. Miss Cosmo / Youtube

Italy Mora impacta en la gala preliminar

En esta etapa, las candidatas desfilaron en traje de gala y traje de baño, dos momentos decisivos para la clasificación final. Italy Mora mostró seguridad, elegancia y una imponente presencia escénica que inmediatamente llamó la atención tanto del jurado como de seguidores en redes sociales.

Su pasarela en traje de gala destacó por el porte y el estilo que manejó en el escenario, un elemento que le ha permitido ganar gran proyección en el concurso. Usuarios en plataformas digitales y páginas especializadas han comentado su desempeño como uno de los más sólidos de la noche.

image Italy Mora logra el top 5 como mejor traje de baño en el Miss Cosmo 2025. Miss Cosmo / Youtube

Top 5 en traje de baño y fuerte proyección al cierre

El momento clave llegó cuando, tras el desfile en traje de baño, Italy Mora fue incluida entre las cinco mejores participantes de esta categoría, logrando un importante reconocimiento que la impulsa rumbo a la gala final.

Este resultado la coloca entre las favoritas al título, y aumenta la expectativa sobre su desempeño en las próximas etapas. La preliminar suele ser determinante para definir posiciones, impresión ante el jurado y el avance rumbo a la noche decisiva.