Italy Mora Entretenimiento -  17 de diciembre de 2025 - 12:01

Italy Mora: Miss Cosmo Panamá deslumbra en la noche preliminar

Italy Mora brilló en la preliminar de Miss Cosmo 2025, donde su presencia generó fuerte impacto tras su puesta en escena.

Italy Mora en su traje de Carnaval

Italy Mora en su traje de Carnaval, Miss Cosmo 2025.

Miss Cosmo / Youtube
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La representante de Panamá, Italy Mora, sorprendió al público internacional durante su participación en la preliminar de Miss Cosmo 2025, que se desarrolló este miércoles 17 de diciembre, donde cautivó con su desenvolvimiento en escena, dejando al país posicionado entre las favoritas de la competencia.

image
La panameña Italy Mora en su traje de gala.

La panameña Italy Mora en su traje de gala.

Italy Mora impacta en la gala preliminar

En esta etapa, las candidatas desfilaron en traje de gala y traje de baño, dos momentos decisivos para la clasificación final. Italy Mora mostró seguridad, elegancia y una imponente presencia escénica que inmediatamente llamó la atención tanto del jurado como de seguidores en redes sociales.

Su pasarela en traje de gala destacó por el porte y el estilo que manejó en el escenario, un elemento que le ha permitido ganar gran proyección en el concurso. Usuarios en plataformas digitales y páginas especializadas han comentado su desempeño como uno de los más sólidos de la noche.

image
Italy Mora logra el top 5 como mejor traje de baño en el Miss Cosmo 2025.

Italy Mora logra el top 5 como mejor traje de baño en el Miss Cosmo 2025.

Top 5 en traje de baño y fuerte proyección al cierre

El momento clave llegó cuando, tras el desfile en traje de baño, Italy Mora fue incluida entre las cinco mejores participantes de esta categoría, logrando un importante reconocimiento que la impulsa rumbo a la gala final.

Este resultado la coloca entre las favoritas al título, y aumenta la expectativa sobre su desempeño en las próximas etapas. La preliminar suele ser determinante para definir posiciones, impresión ante el jurado y el avance rumbo a la noche decisiva.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Sabes qué significa el muérdago en diciembre? Muchos lo usan, pocos conocen su verdadero trasfondo

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 17 de diciembre de 2025

¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 16 de diciembre de 2025

Recomendadas

Más Noticias