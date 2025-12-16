Desfile de las Mil Polleras 2026: ¿Cuándo y dónde se realizará?

El Desfile de las Mil Polleras , uno de los eventos culturales y turísticos más emblemáticos de Panamá, se realizará el 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Este evento anual rinde homenaje a la pollera panameña, vestimenta típica femenina que representa la identidad cultural del país y que está presente en todas las regiones, gracias al trabajo artesanal de hombres y mujeres dedicados a la preservación de este patrimonio cultural inmaterial.

Desfile de las Mil Polleras: Una vitrina del folclore panameño

El desfile se ha consolidado como una vitrina turística y cultural, que permite a nacionales y visitantes conocer de cerca las costumbres y tradiciones de la región de Azuero, integrada por las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos.

La ciudad de Las Tablas, capital santeña, se convierte cada año en el escenario principal de esta celebración, atrayendo a miles de turistas y amantes del folclore panameño.

Avanza la organización del evento

La Autoridad de Turismo de Panamá informó que continúan afinando los detalles logísticos para la edición 2026 del desfile. Como parte de estos preparativos, se realizó la segunda reunión del Comité de Orden y Disciplina, conformado por representantes de familias participantes, empresa privada, asociaciones folclóricas, autoridades locales y entidades interinstitucionales.

La ATP reiteró su compromiso de garantizar un evento ordenado, seguro y representativo del valor cultural de la pollera panameña.